Kementerian PUPR Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan 2023

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan oleh Anggota IV BPK RI Haerul Saleh kepada Menteri PUPR Basuki, di Kementerian PUPR, Senin (15/07/2024). (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan LHP diserahkan oleh Anggota IV BPK RI Haerul Saleh dan diterima langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung Serbaguna Kementerian PUPR, Senin (15/07/2024).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi BPK atas profesionalisme dan komunikasi yang baik selama proses pemeriksaan laporan keuangan Kementerian PUPR.

“Kementerian PUPR berterimakasih kepada para pemeriksa BPK yang telah secara profesional, transparan dan komunikatif dalam melakukan pemeriksaan kepada Kementerian PUPR. Komunikasi dalam hal ini bukan negosiasi, tetapi dalam rangka menyamakan persepsi, dan saya kira ini sangat baik,” kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, hasil pemeriksaan BPK ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah kepada Kementerian PUPR dalam membelanjakan keuangan negara. “Kedua, dengan hasil audit ini masyarakat juga telah menilai bahwa adanya peningkatan manfaat infrastruktur,” katanya.

Menurut Menteri Basuki, peran BPK sangat penting dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, perolehan opini WTP dalam lima tahun berturut-turut sejak 2019-2023 ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian PUPR.

“WTP bukan prestasi tetapi kewajiban. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, ini adalah prestasi rekan-rekan sekalian dalam membelanjakan uang negara dengan baik. Serta, melaporkannya dengan baik kepada BPK sesuai dengan kaidah akuntansi pemerintah,” ujar Menteri Basuki.