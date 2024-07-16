15 Usaha Modal Rp1 Juta di Kampung yang Menjanjikan

15 Usaha Modal Rp1 Juta di Kampung yang Menjanjikan. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)

JAKARTA - 15 usaha modal Rp1 juta di kampung yang menjanjikan dan bisa untung berkali-kali lipat. Masyarakat bisa menjadikan ide usaha ini sebagai referensi dalam merintis bisnis.

Memulai bisnis di kampung dengan modal Rp1 juta bisa menjadi langkah awal yang menjanjikan dan bisa menguntungkan.

Tentunya siapa pun dapat memulai usaha dengan modal yang terjangkau, karena saat ini ada banyak pilihan usaha yang dapat dirintis di kawasan perkampungan dengan modal yang minim.

Berdasarkan penelusuran Okezone, berikut daftar 15 usaha modal Rp1 juta di kampung yang menjanjikan, Selasa (16/7/2024):

1. Warung Sembako

Membuka warung sembako di kampung selalu menjanjikan karena kebutuhan pokok selalu dicari. Modal Rp1 juta bisa digunakan untuk membeli stok awal seperti beras, minyak, gula, dan kebutuhan lainnya dengan perkiraan harga yang masih terjangkau.

2. Usaha Pulsa dan Paket Data

Dengan modal Rp1 juta, warganet bisa memulai bisnis pulsa elektrik dan paket data. Kebutuhan akan pulsa dan internet terus meningkat, bahkan di daerah pedesaan.

3. Warung Kopi Sederhana

Warung kopi selalu menarik banyak pelanggan. Bisnis tersebut sangat menjanjikan meski dibangun di tengah arus banyaknya coffee shop. Modal bisa digunakan untuk membeli kopi, gula, dan peralatan sederhana untuk membuat kopi.

4. Usaha Laundry Kiloan

Dengan modal Rp1 juta, tentunya ide usaha cuci kiloan bisa dijadikan pilihan yang tepat dan menjanjikan. Langkah awal, pelaku usaha dapat menggunakan modal untuk membeli detergen, pewangi, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan.

5. Jualan Gorengan

gorengan juga dapat menjadi pilihan ide usaha di perkampungan. Pasalnya, makanan ini banyak digemari oleh masyarakat. Pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk membuka bisnis gorengan di depan rumah dengan teras dan kursi sederhana saja. Hal tersebut tidak memerlukan modal yang besar juga.

6. Minuman Es Teh

Menjual minuman es teh dapat menjadi peluang yang bagus untuk pelaku usaha yang mau memulai bisnisnya di kampung. Pasalnya, es teh menjadi favorit banyak orang untuk melepas dahaga. Selain itu, modal yang diperlukan untuk membuka usaha ini juga cukup terjangkau.

7. Produksi Jajanan Pasar

Jajanan pasar seperti kue basah, kue kering, dan aneka jajanan tradisional selalu dicari. Modal Rp1 juta bisa digunakan untuk membeli bahan baku.

8. Dropshipper

Menjadi dropshipper tidak memerlukan modal besar. Sejatinya, dropshipper hanya sebagai orang yang mempromosikan produk. Sehingga tidak perlu membeli atau stok produk.