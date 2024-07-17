Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Barang Impor dari Israel yang Masuk RI

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |06:11 WIB
Deretan Barang Impor dari Israel yang Masuk RI
Produk israel yang diimpor ke Indonesia (Foto: Reuters)
JAKARTA - Ini deretan barang impor dari Israel yang masuk ke Indonesia pada Juni 2024, dengan total nilai mencapai USD2,76 juta atau sekitar Rp44,7 miliar.

Plt Kepala BPS Amalia W Widyasanti menyampaikan, meskipun masih ada impor dari Israel yang masuk ke Indonesia, jumlahnya turun drastis sekitar 54% pada Juni 2024.

"Impor asal Israel itu sangat-sangat kecil sekali dibandingkan dengan total impor Indonesia. Saking kecilnya ini jadi tidak berarti jika dibandingkan dengan total impor," kata Amalia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan total impor barang dari Israel pada Juni 2024 mencapai USD 2,76 juta, turun 53,6% dibandingkan dengan Mei 2024 yang tercatat USD 5,97 juta.

Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat USD 1,51 juta, impor barang dari Israel mengalami kenaikan sebesar 82%.

Menurut data BPS, meskipun ada seruan boikot produk-produk pro Israel dari sebagian masyarakat, Indonesia tetap mengimpor sejumlah barang dari Israel, walaupun jumlahnya alami penurunan.

Lantas apa saja barang-barang dari Israel yang diimpor ke Indonesia?

Barang yang paling banyak diimpor pada Juni 2024 adalah mesin atau perlengkapan elektrik (HS 85) dengan nilai USD889.213, turun 77% dari Mei 2024 yang tercatat USD3,86 juta. Namun, secara tahunan, impor komoditas ini naik 202,99% dari Juni 2023 yang bernilai USD293.480.

