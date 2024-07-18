Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Soetta Capai 26 Juta Orang, Ini 5 Rute Favoritnya

JAKARTA - Jumlah pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 26 juta penumpang pada semester I 2024. Angka ini bahkan melampaui total penumpang pada semester I 2019 atau sebelum pandemi sebesar 25,48 juta penumpang.

Jumlah penumpang pada Januari - Juni 2024 tersebut juga meningkat sekitar 6% dibandingkan dengan Januari - Juni 2023 yang tercatat 24,45 juta penumpang.

Pgs. SVP of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II Cin Asmoro mengatakan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terus bergeliat sejak status pandemi dinyatakan berakhir di Indonesia pada Juni 2023.

"Seluruh stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta berkolaborasi untuk pengaktifan kembali rute penerbangan yang sempat ditutup saat pandemi, membuka rute-rute baru dan menambah frekwensi di rute eksisting," ujar Cin dalam keterangan resminya, Rabu (17/7/2024).

Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda mengatakan sepanjang 6 bulan pertama tahun ini Bandara Soekarno-Hatta melayani hingga 175.359 penerbangan.

"Khusus Juni 2024, 5 rute domestik tersibuk dari dan ke Bandara Soekarno adalah Denpasar, Surabaya, Medan, Makassar dan Balikpapan. Sedangkan 5 rute internasional tersibuk yakni Singapura, Kuala Lumpur, Jeddah, Doha dan Hong Kong," ujar Dwi Ananda.