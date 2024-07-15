Menhub Pastikan Bandara VVIP IKN Bisa Digunakan Agustus

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan Bandara VVIP Ibukota Nusantara, Kalimantan Timur sudah dapat digunakan pada bulan Agustus. Kepastian tersebut didapat Menhub saat meninjau langsung Bandara VVIP IKN, kemarin.

Menhub mengatakan progress pembangunan Bandara VVIO IKN telah mencapai 60%. Kemenhub juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dalam mempersiapkan autonomous rail transit (art) yang merupakan transportasi masa depan IKN.

Pada tinjauannya beberapa hari lalu, Menhub mengatakan progres pembangunan di lokasi ini secara umum sudah baik dan bisa terus dimaksimalkan, terutama untuk gedung terminal bandara.

Menhub juga menerangkan, pembangunan landasan pacu fungsional Bandara IKN untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diupayakan hingga 2.200 meter.

"Saya mengapresiasi Pak Menteri PUPR beserta jajaran dan para pekerja yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan proyek bandara ini. Kontribusi ini amat sangat berarti bagi kemajuan negeri," pungkas Menhub.