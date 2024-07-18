Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kekayaan Abdul Gani Kasuba Mantan Gubernur Maluku Utara yang Habiskan Rp3 Miliar untuk Order Cewek ke Hotel

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |19:18 WIB
Segini Kekayaan Abdul Gani Kasuba Mantan Gubernur Maluku Utara yang Habiskan Rp3 Miliar untuk Order Cewek ke Hotel
Segini Kekayaan Abdul Gani Kasuba Mantan Gubernur Maluku Utara yang Habiskan Rp3 Miliar untuk Order Cewek ke Hotel. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan Abdul Gani Kasuba Mantan Gubernur Maluku Utara yang habiskan Rp3 miliar untuk order cewek ke hotel.

Di ketahui mantan Gubernur ini sangat senang sekali memesan seorang wanita melalui perantaranya bernama Eliya yang merupakan seorang kontraktor. Mantan Gubernur memberikan sejumlah uang kepada Wanita yang dia pesan itu untuk melayani nafsunya nya.

Eliya sering mengantarkan puluhan wanita untuk bertemu Abdul Gani selaku mantan Gubernur di hotel mewah seperti Hotel Bidakara, Swiss-Belhotel Jakarta dan Hotel Bela di Ternate.

"Di kamar itu berdua om haji (AGK) dengan perempuan selama satu sampai dua jam. Saya tunggu di luar. Jadi tidak tahu apa yang dibuat di dalam kamar," ungkap Eliya depan majelis hakim.

Uang yang diberikan oleh Abdul Gani kepada wanita tersebut tidak main-main, bahkan ada yang sampai di kisaran 50 juta.

"Nilainya bervariasi. Mulai dari Rp10 juta sampai Rp50 juta. Jadi ada perempuan yang dikasih Rp10 juta dan seterusnya sampai Rp50 juta," ujarnya.

Kekayaan Abdul Gani ditaksir berada di angka Rp6,4 miliar sebagaimana yang tercatat pada Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Diketahui harta kekayaan Abdul Gani Kasuba dialokasikan ke tanah diberbagai tempat.

Tanah dan Bangunan Seluas 443 m2/200 m2 di Ternate, hasil sendiri Rp 250.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di Ternate, hasil sendiri Rp 200.000.000

Tanah Seluas 389 m2 di Halmahera Utara, hasil sendiri Rp 90.000.000

Tanah Seluas 9016 m2 di Halmahera Selatan, hasil sendiri Rp 150.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 443 m2/200 m2 di Ternate , hasil sendiri Rp 250.000.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164890/wamenaker-Ahpl_large.jpg
Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka, Bos Buruh Kaget: Selalu Digoda Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164464/prabowo_subianto-mSyT_large.jpg
Wamenaker Terjaring OTT KPK, Prabowo Sudah Ingatkan Berkali-kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162967/prabowo-aqMC_large.jpg
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun dari Anggaran Rawan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160808/korupsi-JDbV_large.jpg
Kemana Uang Hasil Sitaan Korupsi Disimpan dan Untuk Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/455/3130368/harta_kekayaan-LwFC_large.jpg
Harta Kekayaan Arif Nuryanta, Ketua PN Jaksel yang Terima Suap Rp60 Miliar di Kasus Korupsi Migor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120679/korupsi-zsZ0_large.jpg
3 Fakta Korupsi BUMN, Jiwasraya, ASDP hingga Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement