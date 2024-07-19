Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Warga Pajak Jakarta Bisa Bebas PBB-P2 2024, Gimana Caranya?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |08:00 WIB
Warga Pajak Jakarta Bisa Bebas PBB-P2 2024, Gimana Caranya?
Ilustrasi pembebasan PBB-P2. (Foto: dok Bapenda Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kabar gembira bagi para wajib pajak (WP) dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) untuk tahun pajak 2024.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, serta Kemudahan PBB-P2 Tahun 2024.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, kebijakan pembebasan PBB ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil.

“Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak di Jakarta," katanya.

Sebelum mengajukan, ada sejumlah aturan untuk pembebasan, yuk disimak.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/11/3179448//pemprov_jakarta_pajak_hiburan-mhPL_large.jpg
Pemprov DKI Dukung Penyelenggara Seni Budaya dan Olahraga, Pajak Jadi Makin Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179361//gubernur_kaltim_appsi-01k7_large.jpg
Jadi Ketua APPSI, Sosok Rudy Mas’ud Dikenal sebagai Pemimpin Visioner dari Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/11/3179342//ajinomoto_indonesia_top_halal_award-8NBw_large.jpg
Masako, Sajiku, dan SAORI Raih Penghargaan TOP Halal Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/13/3179266//shopee_h2h-vKzm_large.jpg
Penampilan Enerjik Hearts2Hearts di Iklan Shopee 11.11 Big Sale Jadi Favorit Netizen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement