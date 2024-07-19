Rayakan Ulang Tahun ke-79 RI, Kementerian PUPR Gelar Lomba Olahraga, Seni dan Budaya

Menteri Basuki melakukan servis dalam pertandingan voli pertama setelah pembukaan Porseni memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 RI pada Kamis (18/7). (Foto: dok Kementerian PUPR)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Kartika Basuki Hadimuljono secara resmi membuka Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Lapangan Gateball, Kementerian PUPR, Kamis (18/7/2024).

Serangkaian kegiatan di bidang sosial, olahraga, seni dan budaya dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Olahraga dan Seni (Baporseni) PUPR guna mempererat silaturahmi jajaran pimpinan hingga staf di lingkungan Kementerian PUPR.

Menteri Basuki mengatakan, rangkaian kegiatan 17 Agustus 2024 melibatkan seluruh pegawai Kementerian PUPR baik yang berada di kantor pusat maupun daerah, termasuk Ikatan Pensiunan Kementerian PU dan Dharma Wanita guna membangun persaudaraan antara keluarga besar Kementerian PUPR.

"Saya hanya pesan, kita semua harus ngotot. Semua pekerjaan termasuk olahraga dan seni harus serius, fokus, dan ngotot. Jangan malas-malasan," kata Menteri Basuki.

Perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Kementerian PUPR tahun 2024 dilaksanakan secara serentak dengan semangat kebersamaan dan melibatkan seluruh pegawai, Dharma Wanita/paguyuban, Ikatan Pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum (IPPU), Pengurus Yayasan Putra, serta mitra kerja perbankan di Kementerian PUPR melalui berbagai kegiatan sosial seperti donor darah.

Selanjutnya, bidang olahraga seperti pertandingan Bulutangkis, Catur, Tenis Meja, Voli, Gateball, Basket, dan Menembak.

Selain itu, adapun perlombaan seni dan budaya meliputi Festival Lagu Perjuangan, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Video Pendek bertajuk “Kebermanfaatan Infrastruktur”, Lomba Senam KORPRI, dan Lomba Kekompakan Tim, dan Lomba Band Generasi Muda.