HOME FINANCE

Majukan Ekonomi Rakyat, Kementerian PUPR Rekonstruksi Pasar Rakyat Jailolo Halmahera Barat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |10:54 WIB
Majukan Ekonomi Rakyat, Kementerian PUPR Rekonstruksi Pasar Rakyat Jailolo Halmahera Barat
Progres rekonstruksi Pasar Jailolo yang dimulai Kementerian PUPR pada September 2023 dan ditargetkan selesai pada Juli 2024. Insert gambar 3D rencana hasil rekonstruksi. (Foto: dok Kementerian PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Pasar memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pasar sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya adalah pembangunan Pasar Rakyat Jailolo di Halmahera Barat, Maluku Utara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan/rehabilitas pasar dilakukan untuk memperbaiki fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh). 

“Diharapkan, infrastruktur pasar yang berkualitas dapat dirasakan langsung manfaatnya, terutama menjamin distribusi bahan pokok dan turut menggerakkan sektor riil atau UMKM yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” kata Menteri Basuki.  

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara Ditjen Cipta Karya melakukan revitalisasi Pasar Jailolo pada TA 2023 - TA 2024. Pasar ini dibangun pada September 2023 dan ditargetkan selesai pada Juli 2024. Saat ini progres pembangunan Pasar Rakyat Jailolo mencapai 97,6 persen.

Halaman:
1 2 3
Berita Terkait
Kementerian PUPR Jajaki Kolaborasi dengan NHRI untuk Bangun Pemecah Gelombang dan Tanggul Laut
Konektivitas Semakin Lancar, Kementerian PUPR Tuntaskan Beberapa Duplikasi Jembatan di Medan-Aceh
Politeknik PU Sambut Mahasiswa Baru, Siapkan Jadi SDM Unggul Bidang Konstruksi
ASN Talent Fest 2024, Menteri PUPR Basuki: ASN Harus Berikan Manfaat untuk Masyarakat
Hapernas 2024, Kementerian PUPR Ziarah ke Makam Bung Hatta Bapak Perumahan Indonesia
Kementerian PUPR Wujudkan Berbagai Infrastruktur Sambut Perayaan HUT ke-79 RI
