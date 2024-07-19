JAKARTA - Koordinator Relawan Prabowo, Fauzi Baadilla diangkat menjadi Komisaris PT Pos Indonesia. Fauzi akan bertugas menjadi Komisaris Independen Pos Indonesia.
Partai Gerindra resmi menunjuk Fauzi Baadilla sebagai koordinator relawan resmi yang akan menggalang pendukung Prabowo Presiden 2024 dari unsur non-partai politik.
"Gerindra resmi menunjuk Fauzi Baadilla sebagai koordinator dan Haris Moti sebagai wakil kordinator relawan resmi yang akan menggalang pendukung Prabowo Presiden 2024 dari unsur non parpol," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Fauzi Baadilla merupakan aktor bertalenta sekaligus aktivis kemanusiaan yang punya jam terbang internasional.
Fauzi memulai kariernya sebagai model. Kemudian merambah dunia film di 2003. Peran yang paling diingat ketika Fauzi menjadi Damar di Film Mengejar Matahari.
Di bidang sosial, Fauzi terbilang aktif. Dirinya pernah menjadi Duta Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Lalu Duta Palang Merah Indonesia dan yang pasti menjadi Duta Perfilman.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Fauzi Baadilla sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero). Penetapan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Erick Thohir juga menetapkan Muhammad Budi Djatmiko selaku Komisaris Independen perusahaan. Pada saat yang sama, pemegang saham memberhentikan Guntur Iman Nofianto dari jabatannya, efektif sejak 1 April 2024 karena masa tugasnya yang telah berakhir.
“Kami mengucapkan selamat kepada Dewan Komisaris Independen terpilih, semoga dapat membawa kemajuan bagi PosIND. Kepada komisaris yang telah mencapai masa akhir jabatan Kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan bagi perusahaan,” ujar Corporate Secretary and Environmental, Social and Governance, Tata Sugiarta.
Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi Pos Indonesia terbaru:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Rhenald Kasali
Komisaris: Gunawan Hutagalung
Komisaris: I Gde Made Kartikajaya
Komisaris: Robben Rico
Komisaris Independen: Muhammad Budi Djatmiko
Komisaris Independen: Fauzi Baadilla.