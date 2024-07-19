Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gangguan Siber Global Lumpuhkan Penerbangan, Dirut Garuda Indonesia Buka Suara

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |20:19 WIB
Gangguan Siber Global Lumpuhkan Penerbangan, Dirut Garuda Indonesia Buka Suara
Garuda Indonesia Soal Gangguan TI Dunia. (Foto: Okezone.com/Garuda)
A
A
A

JAKARTA - Garuda Indonesia mengkalim layanan operasional tidak terdampak gangguan TI global. Di mana adanya gangguan TI global tersebut berdampak kepada beberapa sistem layanan publik di dunia, termasuk layanan penerbangan global.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, sejauh ini layanan dan operasional tidak terdampak dari gangguan tersebut.

"Namun demikian, Garuda akan terus memonitor untuk memastikan kelancaran layanan penerbangan para pengguna jasa, termasuk perusahaan juga telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi ke depannya," ujarnya, Jumat (19/7/2024). 

Hal ini dilakukan guna mengatasi kemungkinan gangguan yang dapat memengaruhi layanan dan operasional penerbangan.

Sebagai informasi,  Pemadaman teknologi global mengganggu operasi di berbagai industri di dunia pada Jumat (19/7/2024). Beberapa maskapai penerbangan menghentikan penerbangan dan beberapa lembaga penyiaran tidak mengudara.

Bahkan segala sesuatu mulai dari perbankan hingga layanan kesehatan terkena dampak gangguan tersebut.

American Airlines, Delta Airlines, United Airlines dan Allegiant Air menghentikan penerbangan karena masalah komunikasi. Perintah tersebut dikeluarkan tak lama setelah Microsoft mengatakan telah menyelesaikan pemadaman layanan cloud yang berdampak pada beberapa operator berbiaya rendah, meskipun belum jelas apakah hal tersebut ada kaitannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921/avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809/penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157591/erupsi-CkgQ_large.png
Mengapa Penerbangan Bisa Dibatalkan Saat Gunung Erupsi? Ini Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/455/3149683/saudia_airlines-GaDT_large.jpg
Siapa Pemilik Saudia Airlines yang Diancam Bom Kedua Kali saat Angkut Jamaah Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149305/ancaman_bos_pesawat-xIAK_large.jpg
Kemenhub Pastikan Ancaman Teror Bom Pesawat Jamaah Haji di Saudia Airlines Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148297/garuda-wJXn_large.jpg
Penerbangan Garuda Indonesia Berjalan Normal meski Gunung Lewotobi Erupsi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement