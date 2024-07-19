Jokowi Siapkan KEK Sanur Jadi Motor Penggerak Ekonomi Bali

JAKARTA - Pemerintah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali. KEK ini akan menjadi World Class Medical & Wellness Centre atau Pusat Layanan Kesehatan dan Pariwisata dengan fasilitas terintegrasi berstandar internasional.

Kawasan ini juga menjadi salah satu landmark Bali yang diharapkan menjadi akselerator peningkatan perekonomian Indonesia, khususnya Bali, salah satunya melalui pengembangan fasilitas Sentra UMKM Sanur . Sentra UMKM dikembangkan dengan relokasi pelaku usaha lokal yang sebelumnya berjualan di tepi Pantai Sanur.

Direktur Utama InJourney Hospitality Christine Hutabarat mengatakan, melalui Sentra UMKM Sanur, pelaku usaha lokal dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan aksesibilitas produk kepada wisatawan dan masyarakat sekitar sehingga mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah Sanur.

Sentra UMKM Sanur akan memberikan peluang bagi para pengusaha lokal untuk meningkatkan daya saing UMKM Sanur dan membantu menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif dengan baik dan berkelanjutan.

"Kami berharap Sentra UMKM Sanur akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," ujarnya.

PT Hotel Indonesia Natour selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Sanur melakukan pengembangan Sentra UMKM Sanur di area seluas 973m2 untuk 49 ( kios UMKM dan 1 (satu) balai nelayan yang akan dilengkapi fasilitas basement dan panoramic deck dengan sentuhan kearifan lokal Bali, dimana dalam hal pengelolaannya, InJourney Hospitality bersama Pemerintah Kota Denpasar melalui BUPDA akan berkolaborasi mengelola Sentra UMKM ini sehingga menjadi rumah bagi para pelaku UMKM.