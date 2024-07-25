Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Kehilangan Emas 60 Ton dari Freeport

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |03:08 WIB
RI Kehilangan Emas 60 Ton dari Freeport
RI Kehilangan Emas 60 Ton dari Freeport. (Foto: Okezone.com/Freeport)
A
A
A

JAKARTA – Kerugian besar di dapat Indonesia (RI) dari tambanga Freeport. RI telah kehilangan emas 60 ton emas setelah Freeport, investasi pertama di 1967.

“Dan emas yang diproduksi adalah 60 ton. Bayangkan kita sudah kehilangan emas 60 ton dari tahun 1967 sampai tahun 2024," kata Airlangga.

Airlangga menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi dan mendukung perekonomian nasional.

Hal itu, sejalan dengan visi besar Indonesia menuju tahun 2045, di mana diharapkan Indonesia akan menjadi kota yang maju bukan berkembang.

Secara keseluruhan, hilirisasi smelter PTFI di Gresik merupakan langkah besar dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan pengoperasian smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Halaman:
1 2
