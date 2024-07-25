10 Aplikasi Penghasil Uang Asli yang Sudah Terbukti Membayar

JAKARTA - Ada 10 aplikasi penghasil uang asli yang sudah terbukti membayar bisa menguntungkan Anda. Dengan kecanggihan teknologi memberikan aplikasi mudah mencairkan uang tanpa harus bekerja.

Berikut 10 aplikasi penghasil uang asli yang sudah terbukti membayar:

1. Freecash

Freecash adalah aplikasi hadiah game yang mudah digunakan yang memungkinkan Anda menghasilkan uang. Hadiah yang didapatkan bisa uang hingga kripto, dan banyak lagi.

Selain itu ikuti survey bisa hasilkan uang, dan dapatkan hadiah uang tunai, semuanya dalam satu aplikasi dengan Freecash.

2. Swagbucks

Situs Swagbucks memberikan layanan kepada para penggunanya untuk mengisi survey, melihat iklan, atau nonton video YouTube dan dibayar

3. YouGov

Aplikasi resmi YouGov memudahkan Anda untuk berpartisipasi, dimanapun Anda berada. Dapatkan poin, jawab survei-survei menarik dan tukarkan hadiah Anda menggunakan aplikasi.

4. Jungle Box

Jungle Box merupakan game penghasil uang. Dengan menjalankan misi di dalamnya dapat menghasilkan poin dan ditukar dengan saldo DANA.