Raih Pendapatan Rp409 Miliar, VKTR Dapat Pesanan Truk Listrik untuk IKN

JAKARTA - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp409 miliar pada semester I-2024.

Meski terjadi kontraksi dalam penjualan, terutama pada segmen kendaraan listrik (EV) dan manufaktur suku cadang, hal ini sejalan dengan tren penjualan kendaraan nasional yang tercatat menurun sebesar 19% secara year on year (YoY) bahkan lebih dalam di segmen kendaraan komersial yang menurun sebesar 26% YoY menurut data Gaikindo.

"Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti periode politik dan kondisi makro global tidak menentu yang sangat mempengaruhi kondisi finansial dan perbankan, namun VKTR tetap optimis dalam menjalankan bisnis," kata Direktur Utama VKTR Gilarsi W Setijono dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Pada sisi balance sheet, VKTR mencatat kenaikan total aset sebesar 3% menjadi Rp1,71 triliun. Liabilitas naik sebesar 8% menjadi Rp563 miliar akibat kenaikan utang usaha.

VKTR telah memulai pembangunan fasilitas kendaraan listrik komersial berbasis Completely Knock Down (CKD) pertama di Indonesia melalui anak perusahaan VKTS di Magelang, Jawa Tengah. VKTS saat ini masih dalam proses pembangunan secara Building + Utility dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024.

Untuk Machineries + Equipment akan mulai installasi pada September 2024 dan ditargetkan akan selesai pada Oktober 2024. VKTS akan siap secara line production untuk commissioning pada Oktober – November 2024. Saat ini, progres pembangunan fasilitas VKTS masih sesuai target.

VKTR juga telah berhasil merampungkan prototipe pertama kendaraan listrik Lightduty - Compactor yang ditargetkan untuk diluncurkan pada akhir Agustus mendatang. Keberhasilan ini menjadi landasan yang kuat untuk memperluas ekspansi VKTR, terutama dalam segmen B2B dengan penjualan truk listrik.