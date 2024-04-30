Jual EV, Emiten VKTR Raup Pendapatan Rp205 Miliar di Kuartal I-2024

JAKARTA - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) mencatat pendapatan bersih Rp205 miliar pada kuartal I-2024. Angka ini turun jika dibandingkan kuartal I-2023 yang mencapai Rp292 miliar.

Penurunan ini sebagai akibat penurunan penjualan dari bisnis manufaktur suku cadang seiring dengan penurunan penjualan kendaraan nasional.

"Pada kuartal tersebut, perusahaan fokus pada peningkatan margin yang didorong utamanya oleh pengendalian biaya yang baik di segmen bisnis manufaktur suku cadang dan penjualan di segmen bisnis kendaraan listrik setelah sebelumnya nihil di kuartal I-2023," kata Direktur Utama VKTR Gilarsi W Setijono dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Di sisi lain, VKTR mencatat adanya penjualan di segmen penjualan kendaraan listrik (EV) pada kuartal I-2024, berbeda dengan periode kuartal I-2023 yang masih nihil. Dari sisi neraca, tidak terjadi banyak perubahan.

Total aset mengalami peningkatan sebesar 0,5% menjadi Rp1,67 triliun dari Rp1,66 triliun. Sementara itu, total kewajiban mengalami penurunan sebesar 3% menjadi Rp505 miliar pada kuartal I-2024 dari Rp520 miliar di tahun anggaran 2023.

Margin laba kotor konsolidasi Perusahaan pada kuartal I-2024 naik jadi 26,1% dari 19,1% pada kuartal I- 2023. Sementara Margin EBITDA perusahaan mengalami kenaikan menjadi 15,7% pada kuartal I-2024 dari 11,9% pada kuartal I-2023. Peningkatan margin terutama disebabkan oleh pengendalian biaya pada bisnis manufaktur suku cadang mobil yang dipimpin oleh penurunan HPP (Harga Pokok Penjualan).

Dari segmen penjualan EV, di sepanjang kuartal I-2024, perusahaan semakin menguatkan ekspansi portofolio klien B2B (Business to Business) yang memiliki visi ke arah keberlanjutan yang semula hanya B2G (Business to Government).

Hal ini tercermin dari kelanjutan penjualan bus listrik kepada perusahaan swasta sepanjang kuartal tahun ini.

Beberapa kerja sama telah dijajaki oleh perusahaan pada kuartal I-2024 untuk mendorong adopsi dan penjualan EV di Indonesia, seperti pembangunan JV (Joint Venture) dengan salah satu perusahaan distributor kendaraan terkemuka di Indonesia untuk memaksimalkan kanal penjualan, serta menandatangani kerja sama strategis dengan salah satu BUMN terbesar di Indonesia untuk solusi green financing melalui skema e-MaaS (electric-Mobility as a Service).

"Beberapa hal menjadi faktor penurunan penjualan kami sejalan dengan penurunan di industri automotif nasional, seperti Pemilihan umum Presiden yang terjadi pada kuartal I-2024 yang menyebabkan banyak pihak melakukan wait and see approach," katanya.