IHSG Akhir Pekan Menguat ke Level 7.288

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (27/7/2024). IHSG hari ini menguat 0,66% di 7.288.

Menguat sejak bel pembukaan, indeks komposit bergerak di rentang 7/256,53 - 7.298,95. Sebanyak 327 saham menguat, 240 saham melemah, 222 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp8,35 triliun dari net-volume 13,54 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,46% di 920,39, indeks JII naik 0,63% di 513,13, indeks MNC36 menanjak 0,44% di 346,26, dan IDX30 tumbuh 0,40% di 459,50.

Sembilan sektor indeks berada di zona hijau merata di bawah 1%. Sementara yang turun hanya teknologi 0,65% dan kesehatna 0,33%.