HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pagi Ini Naik ke Level 7.261

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |09:33 WIB
IHSG Pagi Ini Naik ke Level 7.261
IHSG Menguat di Awal Perdagangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. IHSG naik 0,29% ke level 7.261.

Semenit berjalan perdagangan, Jumat (26/7/2024), IHSG melanjutkan penguatan dengan 0,40% ke 7.269, terdongkrak 162 saham menguat. Sementara 84 saham masih melemah, 223 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp288 miliar dari net-volume 334 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,6 persen di 921,658, indeks JII menguat 0,4 persen di 511,966, indeks MNC36 menanjak 0,63 persen di 346,899, dan IDX30 tumbuh 0,66 persen di 460,731.

Mayoritas sektor berada di zona merah yaitu energi 0,95 persen, barang baku 1,7 persen, industri 1,08 persen, konsumer non siklikal 0,25 persen, konsumer siklikal 0,59 persen, finansial 0,51 persen, properti 1,64 persen, teknologi 0,42 persen, infrastruktur 0,18 persen dan transportasi 1,72 persen.

Sedangkan sektor yang menguat hanya ada kesehatan 0,54 persen.

Halaman:
1 2
