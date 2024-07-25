Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Melemah ke Level 7.240

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |16:25 WIB
IHSG Hari Ini Melemah ke Level 7.240
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup melemah 22,48 poin atau 0,31% dan menyentuh level 7.240.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (25/7/2024), terdapat 183 saham menguat, 379 saham melemah dan 232 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,4 triliun dari 16,1 miliar saham yang diperdagangkan dan ditransaksikan sebanyak 1 juta kali.

Indeks LQ45 melemah 0,11% ke 916,16, indeks JII turun 0,81% ke 509,924, indeks IDX30 menguat 0,17% ke 457,693 dan indeks MNC36 menguat 0,24% ke 344,735.

Untuk indeks sektoral kompak melemah ada sektor energi 0,91%, barang baku 2%, industri 1,42%, konsumer non siklikal 0,53%, konsumer siklikal 0,88%, keuangan 0,77%, properti 1,65%, teknologi 0,5%, infrastruktur 0,39%, transportasi 1,93%.

Sedangkan sektor yang menguat hanya kesehatan 0,21%.

