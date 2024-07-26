Tips Investasi untuk Ibu-Ibu, Awas Terjerat Pinjol Ilegal

JAKARTA – Tips investasi untuk ibu-ibu jangan sampai terjebak yang ilegal. Investasi di pasar modal kini bisa dimulai dengan modal minim.

Meskipun tidak menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat, investasi di pasar modal layak dicoba. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor pasar modal kini mencapai 12,16 juta termasuk di dalamnya investor saham, obligasi dan reksa dana.

Angka ini tercatat sebagai capaian tahun 2023 dan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia. Untuk itu, Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti mendorong nasabah ikut serta mewarnai pasar modal.

“Investasi sekarang tidak harus menunggu punya uang banyak, bisa mulai dengan jumlah kecil. Ini jadi solusi bagi masyarakat akar rumput agar bisa menjadi investor dan mulai belajar mengatur keuangannya,” ungkap Prasetya, Jumat (26/7/2024).