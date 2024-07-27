Wall Street Ditutup Menguat Didukung Data Inflasi hingga Saham Teknologi

JAKARTA - Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Jumat (26/7/2024) waktu setempat. Hal ini dikarenakan investor kembali berbondong-bondong ke perusahaan teknologi berkapitalisasi besar yang telah memicu aksi jual besar-besaran di awal minggu, dan data inflasi meningkatkan optimisme bahwa Federal Reserve akan segera mulai memangkas suku bunga.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX) naik 59,88 poin, atau 1,11 persen, pada 5.459,10 poin, sementara Nasdaq Composite (.IXIC) naik 176,16 poin, atau 1,03 persen, menjadi 17.357,88, dan Dow Jones Industrial Average (.DJI), naik 654,27 poin, atau 1,64 persen, menjadi 40.589,34.

Dalam sepekan perdagangan Wall Street, Dow Jones naik 0,75 persen, sementara S&P 500 turun 0,82 persen dan Nasdaq turun 2,08 persen.

Untuk S&P 500 dan Nasdaq Composite, kenaikan tidak dapat sepenuhnya menutupi kerugian yang terjadi pada dua sesi sebelumnya, dengan kedua indeks mengakhiri minggu lebih rendah untuk minggu kedua berturut-turut.

Sementara memang hanya Dow Jones Industrial Average yang berakhir di wilayah positif untuk minggu ini.

Kenaikannya pada hari Jumat dibantu oleh konglomerat industri 3M (MMM.N), yang melonjak 23 persen ke persentase kenaikan harian terbesarnya dalam beberapa dekade setelah menaikkan batas bawah perkiraan laba tahunan yang disesuaikan.