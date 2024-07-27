Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wall Street Ditutup Menguat Didukung Data Inflasi hingga Saham Teknologi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |07:32 WIB
Wall Street Ditutup Menguat Didukung Data Inflasi hingga Saham Teknologi
Wall Street Menguat (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Jumat (26/7/2024) waktu setempat. Hal ini dikarenakan investor kembali berbondong-bondong ke perusahaan teknologi berkapitalisasi besar yang telah memicu aksi jual besar-besaran di awal minggu, dan data inflasi meningkatkan optimisme bahwa Federal Reserve akan segera mulai memangkas suku bunga.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX) naik 59,88 poin, atau 1,11 persen, pada 5.459,10 poin, sementara Nasdaq Composite (.IXIC) naik 176,16 poin, atau 1,03 persen, menjadi 17.357,88, dan Dow Jones Industrial Average (.DJI), naik 654,27 poin, atau 1,64 persen, menjadi 40.589,34.

Dalam sepekan perdagangan Wall Street, Dow Jones naik 0,75 persen, sementara S&P 500 turun 0,82 persen dan Nasdaq turun 2,08 persen.

Untuk S&P 500 dan Nasdaq Composite, kenaikan tidak dapat sepenuhnya menutupi kerugian yang terjadi pada dua sesi sebelumnya, dengan kedua indeks mengakhiri minggu lebih rendah untuk minggu kedua berturut-turut.

Sementara memang hanya Dow Jones Industrial Average yang berakhir di wilayah positif untuk minggu ini.

Kenaikannya pada hari Jumat dibantu oleh konglomerat industri 3M (MMM.N), yang melonjak 23 persen ke persentase kenaikan harian terbesarnya dalam beberapa dekade setelah menaikkan batas bawah perkiraan laba tahunan yang disesuaikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/278/3172015/wall_street_naik-yvwN_large.jpg
Wall Street Naik, Investor Tunggu Pidato Powell dan Data PMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/278/3167985/wall_street_menguat-OPah_large.jpg
Wall Street Dibuka Naik Didukung Data Tenaga Kerja NFP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/278/3162633/saham-aqdv_large.jpg
Wall Street Cetak Rekor, The Fed Diprediksi Segera Pangkas Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/278/3161272/saham-vVLs_large.jpg
Wall Street Dua Arah, Isu Pengganti Jerome Powell oleh Christopher Waller Jadi Sorotan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/278/3160452/saham-XHIm_large.jpg
Wall Street Dibuka Menguat, The Fed Diprediksi Pangkas Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154661/wall_street-Dqs7_large.jpg
Wall Street Tertekan Usai Trump Naikkan Tarif Impor Kanada
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement