Wall Street Bervariasi, Investor Soroti Saham Megacap

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir dua arah pada perdagangan Kamis waktu setempat. Indeks saham gagal naik ke zona hijau karena investor bergulat dengan kemungkinan arah megacap.

S&P 500 (.SPX) kehilangan 27,91 poin, atau 0,51%, pada 5.399,22 poin, sementara Nasdaq Composite (.IXIC) turun 160,69 poin, atau 0,93%, menjadi 17.181,72. Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 81,20 poin, atau 0,20%, menjadi 39.935,07.

Dow Jones Industrial Average mempertahankan keuntungan dan berakhir lebih tinggi setelah data produk domestik bruto AS lebih kuat dari yang diharapkan.

Saham small-cap juga naik karena investor mencari nilai dari megacap, dengan Russell 2000 (.RUT) naik 1,3% untuk menutup sebagian kerugian hari Rabu.

Sebenarnya, saham megacap pulih dari awal yang goyah untuk diperdagangkan lebih tinggi pada pertengahan sore tetapi banyak yang tergelincir kemudian, dengan Meta Platforms (META.O), Microsoft (MSFT.O) dan Nvidia (NVDA.O) berakhir antara 1,7% dan 2,4% turun.

Saham Alphabet (GOOGL.O) anjlok untuk hari kedua berturut-turut, turun 3,1% ke level penutupan terendah sejak 6 Mei. Tetapi Tesla (TSLA.O) naik.

Laba yang lesu dari induk perusahaan Google dan pembuat kendaraan listrik telah menghantam kelompok saham teknologi Magnificent Seven pada hari Rabu, mendorong Nasdaq (.IXIC), dan S&P 500 (.SPX) untuk mencatat hari terburuk mereka sejak 2022.

Indeks Volatilitas Cboe (.VIX), yang dikenal sebagai pengukur rasa takut Wall Street, memperpanjang kenaikannya baru-baru ini hingga ditutup pada 18,46, tertinggi baru dalam 14 minggu.

"Saya pikir pasar agak goyah. Kekhawatiran telah meningkat dan kemarin sedikit lebih tinggi dari kekhawatiran itu, tetapi sebagian dari itu telah berkurang hari ini," ujar Kepala Investasi BMO Wealth Management, Yung-Yu Ma.

Sementara investor masih berusaha bergulat dengan laporan laba yang mengecewakan pada hari Rabu, dan ketidakpastian politik dan ekonomi, Ma mengatakan bahwa pada akhirnya data terbaru menunjukkan ekonomi AS yang tangguh.

Laporan PDB hari Kamis menunjukkan ekonomi AS tumbuh 2,8% pada kuartal kedua dibandingkan dengan perkiraan 2%. Inflasi mereda, sehingga ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada bulan September tetap utuh.

Semua mata kini tertuju pada data harga pengeluaran konsumsi pribadi hari Jumat untuk mengonfirmasi taruhan dimulainya pemotongan suku bunga Fed lebih awal.

Sementara saham-saham kelas berat telah mendorong pasar ke titik tertinggi sepanjang masa tahun ini, aksi jual hari Rabu memperkuat kekhawatiran bahwa saham-saham ini mungkin terlalu berlebihan dan akan mengalami lebih banyak turbulensi.