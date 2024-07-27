Harga Beras Terus Naik di Tengah Dugaan Demurrage, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Harga beras saat ini masih tinggi. Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas, harga beras premium naik 1,99% atau Rp310 menjadi Rp15.860.

Sedangkan untuk beras medium naik 0,29% atau Rp40 menjadi Rp13.620.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Iindef) Esther Sri Astuti menilai, pemerintah harus dapat menekan kenaikan harga beras dengan memastikan jalur distribusinya.

“Jangan sampai distribusi tidak lancar, sehingga menyebabkan harga beras tinggi,” ujarnya, Sabtu (27/7/2024).

BACA JUGA: Mafia Impor Beras Diduga Jadi Aktor di Balik Skandal Demurrage

Esther juga menilai pemerintah dalam hal ini Bulog dapat mengkalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara sehingga kenaikan harga juga dapat diredam.

“Kalau itu sudah dipenuhi, baru kita bicara distribusi,” tandasnya.