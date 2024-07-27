Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketika Netizen Minta Dijodohkan dengan Ajudan Sandiaga Uno

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |22:48 WIB
Ketika Netizen Minta Dijodohkan dengan Ajudan Sandiaga Uno
Ajudan Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ajudan dari Menparekraf Sandiaga Uno tengah menjadi perhatian netizen.

Hal ini setelah sang istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno membalas komentar salah satu netizen perihal yang meminta dijodohkan dengan ajudan.

“Buat yang minta dijodohin sama ajudan bapak. Barisan jomblo siap taaruf mana suaranya,” kata Asia dalam caption Instagram.

Pada postingan sebelumnya dengan akun @z** “Bu saya mau dijodohin sama ajudannya bapak.

Lalu Nur membalas komen tersebut dengan video yang menjelaskan kegiatan para ajudannya Sandiaga Uno, dalam postingan tersebut Nur menanyakan "Ajudan yang mana ya? apakah mereka masih available?,” ujarnya.

Netizen pun sontak beramai-ramai berkomentar di postingan tersebut, ada yang mengagumi dan ada yang langung minta dijodohkan langsung dengan ajudannya.

