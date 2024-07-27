Ketika Netizen Minta Dijodohkan dengan Ajudan Sandiaga Uno

JAKARTA - Ajudan dari Menparekraf Sandiaga Uno tengah menjadi perhatian netizen.

Hal ini setelah sang istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno membalas komentar salah satu netizen perihal yang meminta dijodohkan dengan ajudan.

“Buat yang minta dijodohin sama ajudan bapak. Barisan jomblo siap taaruf mana suaranya,” kata Asia dalam caption Instagram.

Pada postingan sebelumnya dengan akun @z** “Bu saya mau dijodohin sama ajudannya bapak.

Lalu Nur membalas komen tersebut dengan video yang menjelaskan kegiatan para ajudannya Sandiaga Uno, dalam postingan tersebut Nur menanyakan "Ajudan yang mana ya? apakah mereka masih available?,” ujarnya.

Netizen pun sontak beramai-ramai berkomentar di postingan tersebut, ada yang mengagumi dan ada yang langung minta dijodohkan langsung dengan ajudannya.