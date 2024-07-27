Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Gaji Stefano Lilipaly di Klub Borneo FC

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |10:33 WIB
Ternyata Segini Gaji Stefano Lilipaly di Klub Borneo FC
Ternyata segini gai Stefano Lilpaly di Klub Borneo FC (Foto: Bali United)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji Stefano Lilipaly di Klub Borneo FC. Terlebih pada Liga 1 2023-2024, Lilipaly mengemas 11 gol dan 17 assist dari 34 penampilan bersama Borneo FC.

Beberapa penasaran mengenai pemain naturalisasi tersebut. Termasuk megenai gaji serta penghasilannya sebagai pemain bola yang bikin tim Borneo FC menang pada setiap pertandingan.

Ternyata segini gaji Stefano Lilipaly di Klub Borneo FC cukup besar. Adapun nilai pasar yang dia miliki bahkan mencapai Rp5,6 miliar.

Sementara itu, Stefano Jantje Lilipaly lahir di Kota Arnhem, Belanda pada 10 Januari 1990. Pemain yang kini berusia 33 tahun ini terbiasa bermain di posisi penyerang sayap kanan.

Beberapa sumber menyebut jika Stefano mendapatkan darah Indonesia dari sang ayah, Ron Lilipaly yang berasal dari Maluku. Sedangkan sang ibu, Adriana Lilipaly berasal dari Belanda.

Lalu agama apa yang dianut Stefano? Diketahui jika pemain berdarah Indonesia-Belanda itu menganut agama Kristen. Hal itu dibuktikan dengan tulisan di biodata pada akun sosial media pribadinya yang terdapat simbol salib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
