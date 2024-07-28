Ini Bandara di Indonesia yang Ramah Anak

JAKARTA - Bandara ramah anak yang ada di Indonesia. Bagi keluarga yang mau berpergian bersama keluarga menggunakan pesawat, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, pasti menyenangkan bagi anak-anak.

Di Bandara Balikpapan menyediakan beragam fasilitas yang dapat membuat anak merasa nyaman. Selain itu, banyak edukasi yang diberikan kepada anak dari fasilitas yang diberikan.

Mengutip Instagram Kementerian Perhubungan, Bandara SAMS di Balikpapan, terdapat ornamen patung-patung hewan khas Kalimantan yang bisa menjadi wahanan edukasi anak.

Seperti burung, orang utan, badak hingga beruang. Dekorasi juga menarik bagi anak-anak.

Terdapat kereta dorong bayi yang disediakan bagi penumpang di beberapa sisi ruang keberangkatan. Ada juga fasilitas shuttle khusus untuk penumpang prioritas seperti ibu hamil dan ibu membawa anak-anak.