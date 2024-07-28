7 Fakta Muhammadiyah Mulai Kelola Tambang

JAKARTA - Organisasi masyarakat (ormas) Islam, Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). Muhammadiyah mengklaim keputusan ini sudah melalui kajian dan berbagai pertimbangan.

"Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," ujar Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung.

Azrul mengungkapkan bahwa berbagai kajian-kajian secara mendalam telah dilakukan untuk memutuskan hal tersebut.

"Tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dan tidak hanya intern Muhammadiyah tetapi juga melibatkan pihak luar misalnya pakar hukum dari berbagai kampus, pakar tambang dari berbagai kampus, pakar lingkungan hidup termasuk praktisi kita undang," tuturnya.

Berikut fakta-fakta- Muhammadiyah kelola tambang yang dirangkum Okezone, Minggu (28/7/2024)

1. Respon Jokowi

Presiden Jokowi merespons kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima tawaran mengelola tambang untuk ormas keagamaan.

"Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi, kita ingin keadilan ekonomi," kata Jokowi dalam keterangannya di Batang, Jawa Tengah.