Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementerian ESDM: Muhammadiyah Urus Izin Tambang di BKPM

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |20:30 WIB
Kementerian ESDM: Muhammadiyah Urus Izin Tambang di BKPM
Muhammadiyah terima izin usaha tambang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM merespons Muhammadiyah yang akan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan, dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 sudah jelas bahwa pemerintah memang menawarkan IUP kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

"Nah, itu juga ada yang tanya ke saya. Kan sudah jelas. Kalau untuk yang Ormas, gitu ya. Kan PP-nya sudah jelas di situ," jelas Dadan ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Dadan juga menegaskan bahwa dalam aturan sudah jelas tercantum bahwa urusan IUP ini berada di bawah komando Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Ngurusnya kan di sana (BKPM). Nanti ke kita itu kalau sudah jadi. Kita ini nanti pengusahaannya, pembinaannya, pengawasannya. Tapi sekarang pola untuk dari sisi penetapan itu ada di sana, kan begitu," tutupnya.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat atau PP Muhammadiyah dikabarkan telah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung mengungkapkan alasan pihaknya akhirnya menerima tawaran itu salah satunya karena banyaknya pertimbangan.

"Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170645/tambang-Vm3o_large.jpg
Tren Pertambangan Hijau di Tengah Kenaikan Harga Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165395/bahlil-IQBf_large.png
Bahlil: Logam Tanah Jarang Dikelola Negara, Tak Dibuka untuk Umum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164943/bahlil-NBZ8_large.png
Bahlil Sikat Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162782/tambang-MsFO_large.jpg
Pengelola Tambang Emas Manfaatkan Spesies Perintis, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161986/pertambangan-umih_large.jpg
Ini Dia Tren Pertambangan Masa Depan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3147036/tambang-Y3vo_large.jpg
Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement