Ternyata Ini Alasan Tuyul Tak Curi Uang di Bank

JAKARTA – Ternyata ini alasan tuyul tak curi uang di bank. Masyarakat saat ini dihebohkan fenomena tuyul yang dijadikan pesugihan untuk memberikan kekayaan secara mendadak kepada pemilik atau majikannya.

Tuyul merupakan salah satu makhluk tak kasat mata yang cukup populer di kalangan masyarakat. Terdapat beberapa kasus yang heboh di kalangan masyarakat karena kehilangan uang yang mereka simpan di kamar.

Faktanya, tuyul dipekerjakan oleh manusia untuk meraih keuntungan yang besar kepada si pemilik dari orang-orang yang ditargetkan. Namun, terdapat fakta yang telah terungkap bahwa ternyata tuyul tidak mampu mencuri uang yang berada di brankas Bank ataupun mesin ATM.

Hal tersebut telah diketahui bahwa uang yang berada di Bank pada umumnya terikat dan disatukan dalam jumlah tertentu. Menurut seorang perempuan indigo, Furi Harun, tuyul memiliki keterbatasan primitif, yang artinya tuyul kesulitan dalam membaca dan berhitung.