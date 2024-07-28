Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

G20 Pajaki Orang Super Kaya? Ini Kata Sri Mulyani

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |11:31 WIB
G20 Pajaki Orang Super Kaya? Ini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Dunia membahas pajak untuk orang super kaya. Hal tersebut diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan G20 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Brasil.

Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa sesi, salah satu yang dibahas mengenai international taxation.

"Ini mengenai upaya penyelesaian kesepakatan pilar satu dan dua dalam Global Taxation Agreement untuk mencegah base erosion dan penghindaran pajak antara negara/justisdiksi," ujarnya, dalam Instagram, Minggu (28/7/2024).

Brasil mengangkat usulan baru untuk dibahas yaitu pemajakan untuk orang super kaya yang sangat sulit dilakukan. Di mana hal tersebut menyebabkan erosi penerimaan dan kecemburuan sosial.

"G20 masih belum sepakat mengenai langkah terkait hal ini," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Brasil sebagai tuan rumah Presidensi G20 juga mengangkat isu Climate Change Financing termasuk penyelamatan Hutan Tropikal dan isu ancaman Kelaparan Dunia dan pentingnya Ketahanan Pangan.

"Di tengah ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi - Indonesia mendukung spirit kerjasama global dan peranan forum G20 dan lembaga-lembaga multilateral untuk terus meningkatkan kolaborasi agar kita bisa mengatasi permasalahan dunia bersama," ujarnya.

Pertemuan tersebut juga membahas kondisi dan tantangan ekonomi global saat ini. Kebijakan suku bunga tinggi oleh The Fed yang lebih panjang menyebabkan arus modal keluar dan tekanan depresiasi mata uang serta kenaikan biaya bunga hampir di seluruh dunia.

"Ini menghasilkan tekanan dan kompleksitas kebijakan fiskal dan moneter di banyak negara - antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan dan kesempatan kerja," ujarnya.

