Dukung Konektivitas IKN, Menteri Basuki dan Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Pulau Balang

Foto udara Jembatan Pulau Balang. Insert: Menteri PUPR Basuki bersama Presiden Joko Widodo berkendara melintasi Jembatan Pulau Balang, Minggu (28/7/2024). (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Pulau Balang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga Pelaksana tugas Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjajal Jalan Bebas Hambatan Akses IKN dengan mengendarai kendaraan roda dua (sepeda motor) sekaligus meresmikan Jembatan Pulau Balang, Minggu (28/7/2024).

Presiden Jokowi mengatakan, Jembatan Pulau Balang menjadi salah satu infrastruktur pendukung untuk IKN terutama dalam hal konektivitas dari Kota Balikpapan sebagai bagian dari ruas Jalan Tol IKN.

"Alhamdulillah pada sore ini kita resmikan salah satu infrastruktur pendukung IKN, yakni Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan ke Penajam Paser Utara dan ke Kalimantan Selatan. Dibangun sejak 2015 dengan biaya Rp1,43 triliun, dan sudah saya coba juga jalan tolnya. Belum selesai tapi sudah mulus dan nyaman," kata Presiden.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Jalan Bebas Hambatan Akses IKN akan difungsikan untuk memperlancar pergerakan para tamu Upacara 17 Agustus 2024 mendatang di IKN Nusantara. "Seluruh jalan akses mulai dari jalan tol, jalan lingkar dan jalan sumbu kebangsaan disiapkan untuk mendukung kelancaran para peserta mengikuti upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia," kata Menteri Basuki.