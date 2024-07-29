Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Produsen Sarung Tangan (MARK) Raup Laba Rp150 Miliar di Semester I-2024

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:03 WIB
Produsen Sarung Tangan (MARK) Raup Laba Rp150 Miliar di Semester I-2024
Laba MARK alami kenaikan di semester I 2024 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Emiten produsen sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) meraup laba bersih MARK semester I 2024 mencapai Rp150,68 miliar. Laba MARK lebih tinggi daripada total laba sebesar Rp64,47 miliar yang tercatat pada periode yang sama tahun 2023.

MARK juga mencatat pendapatan Rp455,35 miliar di semester I 2024. Pendapatan MARK tercatat naik 73,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 262,62 miliar.

Sejalan dengan pendapatan, laba kotor perseroan juga naik menjadi Rp239,25 miliar pada semester I 2024. Laba kotor MARK naik dibandingkan dengan periode tahun lalu yang sebesar Rp120,75 miliar. Peningkatan laba kotor sebesar 98,2% ini diperoleh berkat efisiensi operasional dan manajemen biaya.

Industri sarung tangan global juga memberikan sentimen positif bagi pertumbuhan MARK, terutama di Malaysia. Perang tarif antara Amerika Serikat dengan China telah memberikan dorongan signifikan bagi produksi perusahaan sarung tangan di Malaysia.

“Peningkatan produksi ini menyebabkan permintaan produk-produk dari MARK, seperti former sarung tangan, turut mengalami lonjakan. Situasi ini menunjukkan bahwa MARK berhasil merespons dengan baik dinamika pasar global yang terus berkembang,” papar Direktur Utama MARK Ridwan Goh, Senin (29/7/2024).

Beban usaha, termasuk beban umum dan administrasi serta beban penjualan dan pemasaran, dilaporkan sebesar Rp51,34 miliar. Posisi ini naik dari Rp34,62 miliar pada paruh pertama 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/278/3042554/ihsg-diprediksi-tertekan-saham-saham-big-caps-4AE8HcN4PM.jpg
IHSG Diprediksi Tertekan Saham-Saham Big Caps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3042108/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-pada-jeda-makan-siang-4nAibrYGh9.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau pada Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041996/ihsg-menguat-0-21-ke-7-257-di-pembukaan-perdagangan-7SXqQfhmnV.jpg
IHSG Menguat 0,21% ke 7.257 di Pembukaan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041962/ihsg-diprediksi-turun-di-bawah-7-200-M3qzjwr6UO.jpg
IHSG Diprediksi Turun di Bawah 7.200
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041574/ihsg-merosot-0-54-ke-7-249-di-sesi-i-aRs0iEWv8O.jpg
IHSG Merosot 0,54% ke 7.249 di Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041493/bel-perdagangan-ihsg-turun-tipis-ke-7-287-8Lsb7U4oD8.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Turun Tipis ke 7.287
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement