Produsen Sarung Tangan (MARK) Raup Laba Rp150 Miliar di Semester I-2024

JAKARTA - Emiten produsen sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) meraup laba bersih MARK semester I 2024 mencapai Rp150,68 miliar. Laba MARK lebih tinggi daripada total laba sebesar Rp64,47 miliar yang tercatat pada periode yang sama tahun 2023.

MARK juga mencatat pendapatan Rp455,35 miliar di semester I 2024. Pendapatan MARK tercatat naik 73,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 262,62 miliar.

BACA JUGA: Ini Tantangan Emiten BUMI Kelola Tambang

Sejalan dengan pendapatan, laba kotor perseroan juga naik menjadi Rp239,25 miliar pada semester I 2024. Laba kotor MARK naik dibandingkan dengan periode tahun lalu yang sebesar Rp120,75 miliar. Peningkatan laba kotor sebesar 98,2% ini diperoleh berkat efisiensi operasional dan manajemen biaya.

Industri sarung tangan global juga memberikan sentimen positif bagi pertumbuhan MARK, terutama di Malaysia. Perang tarif antara Amerika Serikat dengan China telah memberikan dorongan signifikan bagi produksi perusahaan sarung tangan di Malaysia.

“Peningkatan produksi ini menyebabkan permintaan produk-produk dari MARK, seperti former sarung tangan, turut mengalami lonjakan. Situasi ini menunjukkan bahwa MARK berhasil merespons dengan baik dinamika pasar global yang terus berkembang,” papar Direktur Utama MARK Ridwan Goh, Senin (29/7/2024).

Beban usaha, termasuk beban umum dan administrasi serta beban penjualan dan pemasaran, dilaporkan sebesar Rp51,34 miliar. Posisi ini naik dari Rp34,62 miliar pada paruh pertama 2023.