15 Emiten Cairkan Dividen hingga Triliunan Rupiah, Ini Jadwalnya

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 15 perusahaan yang dijadwalkan melakukan pembayaran dividen pada pekan depan periode 29 Juli - 2 Agustus 2024.

Dividen akan masuk ke setiap pemegang saham emiten. Dari sisi dividend per share (DPS) terkecil datang dari PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (MHKI) senilai Rp0,76 per saham.

Sementara yang terbesar adalah PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) mencapai Rp117 per saham.

Adapun total dividen yang paling besar dibayarkan kepada investor adalah PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel (NCKL) senilai Rp1,62 triliun atau Rp26,71 per saham.

Tidak ada lagi kesempatan bagi investor baru yang akan masuk mengingat tanggal cum dividen telah berlangsung beberapa hari atau pekan sebelumnya. Jadwal cum dividen yang tersisa pekan depan hanya PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) yang jatuh pada Jumat (2/8).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (28/7), berikut adalah daftar dividen yang akan cair pekan depan:

29 Juli 2024

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI) - Rp15 per saham / Rp7,76 miliar

PT Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) - Rp35 per saham / Rp7,26 miliar

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) - Rp8 per saham / Rp132,31 miliar

30 Juli 2024

PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) - Rp6 per saham / Rp8,76 miliar.