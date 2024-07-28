Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

15 Emiten Cairkan Dividen hingga Triliunan Rupiah, Ini Jadwalnya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |16:05 WIB
15 Emiten Cairkan Dividen hingga Triliunan Rupiah, Ini Jadwalnya
Jadwal Pembayaran Dividen Emiten. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 15 perusahaan yang dijadwalkan melakukan pembayaran dividen pada pekan depan periode 29 Juli - 2 Agustus 2024.

Dividen akan masuk ke setiap pemegang saham emiten. Dari sisi dividend per share (DPS) terkecil datang dari PT Multi Hanna Kreasindo Tbk (MHKI) senilai Rp0,76 per saham.

Sementara yang terbesar adalah PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) mencapai Rp117 per saham.

Adapun total dividen yang paling besar dibayarkan kepada investor adalah PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel (NCKL) senilai Rp1,62 triliun atau Rp26,71 per saham.

Tidak ada lagi kesempatan bagi investor baru yang akan masuk mengingat tanggal cum dividen telah berlangsung beberapa hari atau pekan sebelumnya. Jadwal cum dividen yang tersisa pekan depan hanya PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) yang jatuh pada Jumat (2/8).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (28/7), berikut adalah daftar dividen yang akan cair pekan depan:

29 Juli 2024

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI) - Rp15 per saham / Rp7,76 miliar

PT Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) - Rp35 per saham / Rp7,26 miliar

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) - Rp8 per saham / Rp132,31 miliar

30 Juli 2024

PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) - Rp6 per saham / Rp8,76 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180447/laba_emiten_bank-iByX_large.jpg
Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp63,74 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179154/emiten_ppre-dEr5_large.jpg
Emiten Konstruksi (PPRE) Raih Kontrak Baru di Proyek Tambang Nikel Konawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405/pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176924/rupslb_unilever_indonesia-KB3Y_large.jpg
Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3174011/tambang-ZPJQ_large.jpg
Operasional Proyek Tambang Pani Jadi Penopang Emiten EMAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/278/3172677/emiten_emas-KSqa_large.jpg
Ada Harta Karun, Emiten Tambang Ini Bakal Raup Cuan dari Emas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement