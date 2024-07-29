Gaji Pemain Timnas Indonesia U-19 Piala AFF 2024 Muhammad Alfharezzi Buffon di Klub Borneo FC

JAKARTA - Gaji pemain Timnas Indonesia U-19 piala AFF 2024 Muhammad Alfharezzi Buffon di klub Borneo FC. Terlebih dia cedera di pelipis kanan hingga main dengan kepala diperban di laga semifinal Piala AFF U-19 2024.

Beberapa penasaran mengenai sosok dari Muhammad Alfharezzi Buffon. Salah satunya mengenai gaji serta penghasilannya sebagai pemain sepakbola Indonesia.

Ternyata segini gaji pemain Timnas Indonesia U-19 piala AFF 2024 Muhammad Alfharezzi Buffon di klub Borneo FC cukup besar. Kisaran pasarnya adalah Rp434,54 juta untuk permainannya.

Sementara itu, Alfharezzi sudah mencatatkan sembilan penampilan sejak musim 2022-2023. Pemain berpostur 172 cm itu tampil sebanyak delapan kali di Liga 1 2023-2024 (empat di reguler dan empat di Championship Series).

Alfharezzi sudah mencuri perhatian ketika mengemas satu gol di leg I semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024 ke gawang Madura United pada 19 Mei silam.

Penampilan apik itu membawanya ke Timnas Indonesia U-19 asuhan Indra Sjafri. Hebatnya, Alfharezzi yang berposisi asli sebagai bek tengah, mampu menjawab tantangan pelatih ketika diturunkan di pos bek kanan.

Alfharezzi menjadi andalan di Piala AFF U-19 2024. Ia tampil sebanyak tiga kali dalam empat pertandingan hingga semifinal dengan catatan satu gol dan satu assist.