Mandiri Tunas Finance Komitmen Capai Target 2024

JAKARTA – PT Mandiri Tunas Finance (MTF) berkomitmen mencapai target dan pertumbuhan di tahun ini. Di mana kinerja keuangan perusahaan pembiayaan ini dinilai sangat baik pada 2023.

MTF pun mendapat apresiasi dan penghargaan Non Bank Financial Institution Award 2024 dari Infobank dengan predikat “The Excellent Performance Multifinance Company (Asset > Rp 10 trillion)”.

Adapun penilaiannya berdasarkan profit, rasio keuangan dan kualitas aset. Penghargaan diterima Direktur Utama Mandiri Tunas Finance Pinohadi G Sumardi di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

“Penghargaan ini merupakan komitmen Mandiri Tunas Finance untuk memberikan kontribusi terbaik kepada seluruh pihak dalam pencapaian kinerja Perusahaan, selain itu saya juga mengapresiasi seluruh Rekanan Bisnis dan Perwira MTF atas kerjasama dan kinerja yang baik serta dengan diterimanya penghargaan ini akan menjadi penyemangat bagi MTF agar tetap komitmen untuk mencapai kinerja yang terus bertumbuh," ujar Pinohadi, Senin (29/7/2024).

Gelaran acara Infobank mengangkat tema “Arah Kebijakan Ekonomi dan Politik pada Era Pemerintahan Baru” bertujuan untuk pelaku usaha di multifinance dan insurance agar dapat mempersiapkan strategi atas situasi kebijakan ekonomi dan politik yang akan datang, selain itu Infobank juga memberikan apresiasi kepada multifinance dan insurance yang memiliki kinerja keuangan terbaik di tahun 2023.