Mandiri Tunas Finance Salurkan Pembiayaan Rp26,7 Triliun, Naik 15,6%

JAKARTA - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) mencatatkan total penyaluran pembiayaan Rp26,7 triliun, angka tersebut tumbuh 15,6% secara tahunan (YoY) dan total pendapatan mencapai Rp2,5 triliun dengan pertumbuhan 12,47 persen (YoY) pada periode kuartal III/2024.

Atas keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan SDM, MTF meraih penghargaan dari Top Human Capital Awards 2024 dengan predikat #Star 4 dan Pinohadi G. Sumardi sebagai The Most Commited Top Leader on Human Capital 2024. Selain itu, melalui konsistensi Perusahaan terhadap pengelolaan perusahaan yang baik, MTF lagi mendapatkan penghargaan dari The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) melalui program Corporate Governance Perception Index (CGPI) Tahun 2024 predikat.

BACA JUGA: Mandiri Tunas Finance Komitmen Capai Target 2024

Tidak hanya itu, melalui komitmen untuk memberikan hasil kinerja yang baik, MTF kembali menerima penghargaan dari Infobank pada ajang pemberian penghargaan kepada sejumlah leader terbaik dari sektor jasa keuangan. Melalui tema “Top 100 CEO & The 200 Leader Future

Forum 2024” penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi kepada para CEO dan Bankers yang telah bekerja keras penuh dedikasi membawa institusi yang dipimpin mendorong perekonomian nasional ke arah yang lebih baik.

Pada ajang tersebut Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Pinohadi G. Sumardi kembali memperoleh penghargaan Top 100 CEO dan Direktur MTF William Francis Indra juga mendapatkan penghargaan sebagai The 200 Future Leaders 2024 oleh Infobank pada Jumat (29/11) di Grand Ballroom, Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

BACA JUGA: Mandiri Tunas Finance Tebar Dividen Rp348 Miliar

Penghargaan tersebut tentunya menilai dari beberapa aspek, yaitu kinerja perusahaan dan keberlanjutan perusahaan hingga keberhasilan peningkatan nilai tambah bagi Perusahaan dan stakeholder.

“Alhamdulillah, MTF saat ini masih terus memberikan hasil yang baik dengan kinerja yang terus bertumbuh, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Perwira MTF dan seluruh stakeholder, atas kinerja dan kerja keras yang telah diberikan hingga MTF mendapatkan penghargaan dari institusi independen yang reputable. Dengan diterimanya penghargaan ini, tentunya memberikan semangat yang lebih lagi untuk management dan seluruh Perwira MTF agar dapat memberikan kontribusi yang lebih," ujar Direktur Utama MTF Pinohadi G Sumardi, Senin (2/12/2024).