Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Pelaku Curi Bantal Kereta Cepat Whoosh, Tak Sengaja Masuk Tas

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |20:53 WIB
Alasan Pelaku Curi Bantal Kereta Cepat Whoosh, Tak Sengaja Masuk Tas
Pencuri di Kereta Cepat Whoosh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut pencurian bantar di Kereta Whoosh bukan hanya terjadi baru sekali yang beberapa waktu terjadi. Bahkan sejak beroperasi selama 9 bulan, tercatat telah terjadi 6 peristiwa pencurian bantal.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa melalui cctv yang terpasang didalam rangkaian Kereta bukan hal sulit bagi KCIC untuk mengungkap atau menemukan para pelaku pencurian bantar kereta Whoosh. Bahkan para pelaku juga sempat menyebutkan alasan mengambil bantal kereta tersebut, karena ketidaksengajaan.

"Ya, (pelaku) mengakui, dan ada yang beralasan enggak sengaja, enggak sengaja kemasukan (tas) atau apa," kata Eva di Stasiun Tegalluar, Senin (29/7/2024).

KCIC menyayangkan perilaku penumpang yang tidak menjaga fasilitas bantal pada sandaran kursi kereta kelas premium ekonomi di rangkaian kereta cepat Whoosh. Seluruh penumpang diimbau agar tidak melepas atau mengambil bantal pada sandaran kursi kereta.

Sampai dengan Juli 2024, sudah terjadi 6 kejadian hilangnya bantal dari kursi kereta Whoosh. Keseluruhan kasus tersebut dapat ditelusuri melalui 44 CCTV yang tersedia pada setiap rangkaian kereta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181662/rosan-4Enh_large.jpg
Kereta Cepat Whoosh Disubsidi Pemerintah? Ini Penjelasan Bos Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181561/whoosh-nLj4_large.png
Prabowo Pasang Badan, Airlangga Ungkap Cara Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181330/prabowo_subianto-mSRY_large.png
Prabowo Bayar Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun: Tak Usah Khawatir Ribut-Ribut, Saya Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181257/prabowo_subianto-XpcM_large.png
Prabowo soal Whoosh: Jangan Hitung Untung-Rugi tapi Manfaat untuk Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181247/prabowo-vcJF_large.png
Prabowo: Saya Tanggung Jawab Whoosh, Tak Usah Ribut-Ribut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181131/menko_ahy_soal_utang_whoosh-PVQu_large.jpg
Polemik Utang Whoosh, AHY: Semua Kementerian Cari Solusi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement