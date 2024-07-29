Alasan Pelaku Curi Bantal Kereta Cepat Whoosh, Tak Sengaja Masuk Tas

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut pencurian bantar di Kereta Whoosh bukan hanya terjadi baru sekali yang beberapa waktu terjadi. Bahkan sejak beroperasi selama 9 bulan, tercatat telah terjadi 6 peristiwa pencurian bantal.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa melalui cctv yang terpasang didalam rangkaian Kereta bukan hal sulit bagi KCIC untuk mengungkap atau menemukan para pelaku pencurian bantar kereta Whoosh. Bahkan para pelaku juga sempat menyebutkan alasan mengambil bantal kereta tersebut, karena ketidaksengajaan.

"Ya, (pelaku) mengakui, dan ada yang beralasan enggak sengaja, enggak sengaja kemasukan (tas) atau apa," kata Eva di Stasiun Tegalluar, Senin (29/7/2024).

KCIC menyayangkan perilaku penumpang yang tidak menjaga fasilitas bantal pada sandaran kursi kereta kelas premium ekonomi di rangkaian kereta cepat Whoosh. Seluruh penumpang diimbau agar tidak melepas atau mengambil bantal pada sandaran kursi kereta.

Sampai dengan Juli 2024, sudah terjadi 6 kejadian hilangnya bantal dari kursi kereta Whoosh. Keseluruhan kasus tersebut dapat ditelusuri melalui 44 CCTV yang tersedia pada setiap rangkaian kereta.