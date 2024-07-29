Peringatan Jokowi: Proyek IKN Jangan Gusur Permukiman Warga!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi perintah khusus dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak boleh menggusur permukiman warga.

"Beliau menanggapi dan memberikan arahan, fokusnya pertama utamakan partisipasi masyarakat dalam penataan IKN, jangan sampai merugikan masyarakat, terpinggirkan, atau bahkan tergusur," kata Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, di IKN, Senin (29/7/2024).

Adapun progres pembangunan IKN sendiri berdasarkan data pada pertengahan Juli lalu sudah mencapai 88,20% untuk proyek yang termasuk dalam batch 1. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71%. Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.

Sementara itu, Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch dengan total 106 paket pekerjaan.

"Saat ini progress fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun," kata Imam (11/7).

Imam menjelaskan, terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang.

Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.