Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Peringatan Jokowi: Proyek IKN Jangan Gusur Permukiman Warga!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |12:23 WIB
Peringatan Jokowi: Proyek IKN Jangan Gusur Permukiman Warga!
Jokowi Minta Proyek IKN Tidak Menggusur Permukiman Warga. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi perintah khusus dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak boleh menggusur permukiman warga.

"Beliau menanggapi dan memberikan arahan, fokusnya pertama utamakan partisipasi masyarakat dalam penataan IKN, jangan sampai merugikan masyarakat, terpinggirkan, atau bahkan tergusur," kata Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, di IKN, Senin (29/7/2024).

Adapun progres pembangunan IKN sendiri berdasarkan data pada pertengahan Juli lalu sudah mencapai 88,20% untuk proyek yang termasuk dalam batch 1. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71%. Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.

Sementara itu, Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch dengan total 106 paket pekerjaan.

"Saat ini progress fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun," kata Imam (11/7).

Imam menjelaskan, terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang.

Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement