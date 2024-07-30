Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Bahlil Tembus Rp310,4 Miliar, Salah Satu Menteri Terkaya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:38 WIB
Harta Kekayaan Bahlil Tembus Rp310,4 Miliar, Salah Satu Menteri Terkaya
Harta Kekayaan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
JAKARTA - Segini harta kekayaan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang dikabarkan akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif.

Dikutip MNC Portal Indonesia dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Selasa (30/7/2024), kekayaan Bahlil terus mengalami peningkatan.

Dalam laporan tersebut, harta kekayaan yang disetor Bahlil pada 1 April 2024 tercatat mencapai Rp310.420.076.693 dengan rincian tanah dan bangunan Rp291.617.305.000, alat transportasi dan mesin Rp98.400.000, surat bergerak lainnya Rp1.612.500, Kas dan setara kas Rp17.091.871.693. Bahlil juga diketahui tidak memiliki hutang.

Sehingga secara keseluruhan, harta kekayaan Bahlil itu naik 2,63 persen dibandingkan laporan tahun 2023. Kenaikannya itu sekitar Rp7.952.640.339 dari sebelumnya Rp302.467.616.354.

Sebelumnya, isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali berhembus menjelang lengsernya kepemimpinan Presiden Joko Wido (Jokowi) pada periode kedua Oktober 2024 mendatang.

