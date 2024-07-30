JAKARTA – Trik yang bisa dilakukan untuk membuat Debt Collector (DC) Pinjaman Online (pinjol) berhenti menagih nasabah yang Gagal Bayar (Galbay). Gagal bayar pada pinjol terjadi ketika peminjam tidak mampu membayar sesuai dengan jadwal.
Biasanya, perusahaan pinjol akan mengirimkan debt collector untuk menagih nasabah yang gagal bayar, yang seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah.
Berikut ada 3 trik untuk membuat DC pinjol enggan menagih nasabah yang gagal bayar:
1. Hubungi Pihak Pinjol
Langkah awal yang bisa dilakukan adalah segera menghubungi pihak pinjol. Hindari mengabaikan masalah tersebut dan jelaskan secara jujur mengenai kesulitan keuangan serta keterlambatan pembayaran. Komunikasi yang terbuka dapat membantu dalam menemukan solusi bersama.