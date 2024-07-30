Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Trik Hadapi Debt Collector Pinjol agar Berhenti Menagih Nasabah Galbay

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |05:14 WIB
Trik Hadapi Debt Collector Pinjol agar Berhenti Menagih Nasabah Galbay
Trik membuat DC pinjol malas menagih nasabah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Trik yang bisa dilakukan untuk membuat Debt Collector (DC) Pinjaman Online (pinjol) berhenti menagih nasabah yang Gagal Bayar (Galbay). Gagal bayar pada pinjol terjadi ketika peminjam tidak mampu membayar sesuai dengan jadwal.

Biasanya, perusahaan pinjol akan mengirimkan debt collector untuk menagih nasabah yang gagal bayar, yang seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah.

Berikut ada 3 trik untuk membuat DC pinjol enggan menagih nasabah yang gagal bayar:

1. Hubungi Pihak Pinjol

Langkah awal yang bisa dilakukan adalah segera menghubungi pihak pinjol. Hindari mengabaikan masalah tersebut dan jelaskan secara jujur mengenai kesulitan keuangan serta keterlambatan pembayaran. Komunikasi yang terbuka dapat membantu dalam menemukan solusi bersama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement