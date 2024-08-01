Tips Pinjaman Jaminan BPKB Motor Cepat Cair

Berniat mengajukan pinjaman jaminan BPKB motor? Gadai kendaraan bermotor untuk mendapatkan pinjaman dana menjadi salah satu opsi paling diminati masyarakat di Indonesia. Salah satu alasan yang mendasarinya adalah kendaraan tetap bisa dipakai, meskipun surat kepemilikannya digadaikan.

Hal itu membuat debitur tidak terganggu dalam menjalankan aktivitas. Selain itu, mudah menemukan lembaga pinjaman dengan jaminan tersebut, yang didukung prosedur mudah, cepat, dan akurat. Memangnya, apa saja persyaratan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor?

Syarat Mendapatkan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Motor

Mengutip dari salah satu portal online, ternyata syarat-syarat pinjaman dengan jaminan surat kendaraan itu tidak terlalu rumit, yakni.

- Fotokopi kartu identitas yang berlaku, jika sudah menikah harus menyertakan milik pasangan berikut buku nikah. Jika sudah berpisah, disertai akta cerai.

- Salinan Kartu Keluarga (KK).

- Surat keterangan domisili dan keterangan kerja/izin usaha dari pejabat desa setempat.

- Fotokopi BPKB & STNK.

- Bukti cek fisik kendaraan yang dijaminkan.

- Bukti kepemilikan tempat tinggal sesuai domisili.