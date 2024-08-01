Advertisement
HOT ISSUE

Segini Bonus yang Didapat jika Atlet Indonesia Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |03:20 WIB
Segini Bonus yang Didapat jika Atlet Indonesia Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
Atlet Indonesia Peraih Medali di Olimpiade Paris 2024 Dapatkan Bonus Besar. (Foto: Okezone.com/NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo mengungkapkan bonus yang sangat besar untuk atlet Indonesia yang bisa mendapatkan emas pada ajang Olimpiade Paris 2024.

Dito memastikan bonus uang tunai dari pemerintah, bahkan jumlahnya yang sangat besar naik dari ajang sebelumnya.

"Untuk hadiah, saya pastikan di Olimpiade kan sudah pasti setiap multievent pasti Bapak Presiden, pemerintah memberikan bonus berupa uang tunai, jadi itu sudah sebuah kepastian,” ujar Dito kepada wartawan.

“Dan sisanya kita berikan banyaknya program, baik itu materi maupun non-materi,” kata Dito pada 19 Juni 2024,” ujar Dito.

Sebagai perbandingan di Olimpiade Tokyo 2020, Presiden Jokowi memberikan bonus peraih emas Rp5,5 miliar, bonus Rp2,5 miliar peraih medali perak dan bonus Rp1,5 miliar untuk peraih medali perunggu, dan para pelatih berhak mendapatkannya.

Sementara atlet yang tidak mendapatkan medali juga mendapatkan apresiasi dari Presiden masing-masing Rp100 juta.



