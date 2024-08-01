Bos BCA Groundbreaking Kantor Baru di IKN Sebelum Upacara HUT ke-79 RI

Bos BCA soal Kantor Baru di IKN (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum Upacara HUT ke-79 RI.

Menurut dia, BCA telah siap melakukan groundbreaking bersama bank lainnya dengan jatah 9.000 meter untuk komplek non-financial center atau perkantoran bank.

"Kalau nunggu jadwal sih tanggal 11 sampai 14 Agustus rencananya (groundbreaking)," kata Jahja saat ditemui MNC Portal di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/8/2024).

Jahja mengungkapkan bahwa rencana sebelumnya adalah di tanggal 5 Agustus, namun ada pergeseran hingga diputuskan pada tanggal 11 Agustus.

BACA JUGA: Hunian Pekerja di IKN Rampung dalam 29 Jam

Sebelumnya, Badan Otorita IKN melaporkan sebanyak Rp51,35 triliun uang dari investor sudah masuk ke IKN untuk membangun berbagai macam fasilitas kota.