HOME FINANCE PROPERTY

Ini Persiapan IKN Gelar Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |11:23 WIB
Ini Persiapan IKN Gelar Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024
Ini Persiapan IKN Gelar Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024 (Foto: Antara)
JAKARTA - Upacara Kemerdekaan ke-79 Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan digelar dalam hitungan hari.

Penyelenggaraan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di IKN merupakan momentum penting. Tak hanya sebagai simbol semangat juang dan persatuan Indonesia, upacara bendera tahun ini merupakan bagian dari sejarah perpindahan Ibu Kota Indonesia.

Rencananya, Upacara Kemerdekaan akan berlangsung di lapangan upacara yang terletak di Kawasan Istana Negara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

"Untuk pertama kalinya, ada upacara bendera yang akan diselenggarakan di IKN,” ucap Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi saat membuka Voice of Nusantara di Anjungan Sarinah seperti dilansir keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Persiapan jelang upacara bendera juga dilakukan dengan matang oleh Pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Saat ini, para Paskibraka tengah mengikuti tahap pendidikan dan pelatihan (diklat) tingkat pusat di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Jakarta. Persiapan juga dilakukan oleh Purnapaskibraka tahun 2023 yang bertugas melakukan kirab bendera pusaka dan teks proklamasi dari Jakarta ke Nusantara.

Empat Purnapaskibraka yang akan bertugas turut hadir di acara Voice of Nusantara dan membagikan pengalamannya, yaitu Naila Aulita Alqubra Sinapoy dari Provinsi Banten, Keyla Azzahra Purnama dari Provinsi Sumatra Selatan, Lilly Indriani Suparman Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan, dan Kachina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Wakil Kepala BPIP Rima Agristina menjelaskan bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Paskibraka, para purna tetap menjalankan tugas dan kegiatan sebagai Duta Pancasila yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Pembangunan Nusantara akan terus berlanjut, tidak hanya untuk menyambut Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI, tetapi untuk mewujudkan Nusantara sebagai kota dunia untuk semua dengan konsep Smart Forest City.

"Nusantara mengusung konsep yang pintar namun tetap ingin berdampingan dengan alam sekitarnya. Melalui konsep Smart Forest City, Nusantara diharapkan menjadi kota yang mengedepankan inklusi sosial dan modern, dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan," kata Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Kolaborasi dan Industri Kreatif Otorita IKN, Panji Himawan.

