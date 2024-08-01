Uji Coba Kereta Tanpa Rel di IKN 5 Agustus

Menhub Budi Karya Sumadi soal Kereta di IKN (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakanuji coba kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dapat dilakukan pada 5 Agustus 2024.

"(Apakah dipastikan uji coba tanggal 5 Agustus?) Kita mulai uji coba tanggal 5 (Agustus)," kata Menhub di Jakarta dikutip Antara, Kamis (1/8/2024).

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Pemerintah Batal Beri Status VVIP Bandara IKN

Meski begitu, Menhub tidak memberikan keterangan lebih lanjut soal uji coba kereta otonom di IKN.

Dia hanya menyebutkan bahwa hari ini dilakukan kontraksi dari konstruksi.

"Uji coba tanggal 1 (Agustus hari ini) di kontraksi dari konstruksi, dan kita mulai uji coba kereta tanggal 5 (Agustus)," ucap Menhub sembari bergegas mengarah ke mobil yang hendak ditumpangi.

Sebelumnya, di kesempatan terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan dua rangkaian kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) dioperasikan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.