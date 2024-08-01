Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ternyata Ini Alasan Pemerintah Batal Beri Status VVIP Bandara IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |20:51 WIB
Ternyata Ini Alasan Pemerintah Batal Beri Status VVIP Bandara IKN
Bandara VVIP IKN Nusantara (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan penjelasan terkait Bandara IKN (Ibu Kota Nusantara) yang batal menyandang status khusus yaitu VVIP dan hanya dipergunakan untuk aktivitas kenegaraan.

Dia menjelaskan hal ini bertujuan dalam rangka mengoptimalkan utilitas infrastruktur sudah dibangun Pemerintah. Misalnya pemerataan distribusi yang lebih merata, sehingga akses ke IKN tidak hanya dibebankan ke Bandara Sepinggan di Balikpapan saja.

"Untuk itu kita akan mereview perpres yang sudah ada. Satu hal yang baik menurut saya kalau bandara lebih maksimal jumlah pergerakannya, untuk menambah jumlah pergerakan itu tidak terbatas untuk kepentingan VVIP," kata Menhub saat ditemui di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Menurutnya, Bandara IKN nantinya juga bisa digunakan oleh masyarakat umum sama seperti bandara pada umumnya. Hanya yang membedakan adalah Bandara IKN akan lebih besar ketimbang bandara di sekelilingnya seperti di balikpapan ataupun Samarinda.

"(Bandara IKN) memberikan kesempatan tidak hanya VIP atau pemerintah, tapi masyarakat juga bisa menggunakan," kata Menhub.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement