Apakah JakLingko Masih Gratis 2024? Yuk, Cek Infonya!

JAKARTA- Apakah JakLingko masih gratis 2024? Yuk, cek infonya!Dengan transportasi ini, penumpang dapat menuju ke tempat tujuannya seperti rumah, kantor dan sebagainya dengan naik berbagai moda transportasi sekaligus secara terintegrasi.

Lantas apakah JakLingko masih gratis 2024? Untuk saat ini tidak dikenakan biaya. Tentunya dengan tidak ada biaya yang dikenakan maka peminat untuk menggunaka moda transportasi itu sangat tinggi. Terlebih, menggunakan mikrotrans yang menggunakan kartu JakLingko mendapatkan pelayanan dan kualitas bagus.

Sementara itu, JakLingko merupakan moda transportasi khas DKI Jakarta yang digagas pada periode kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Nama Jaklingko sendiri diambil dari kata Jak yang berarti Jakarta dan Lingko yang memiliki arti jejaring atau integrasi.