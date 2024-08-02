Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah JakLingko Masih Gratis 2024? Yuk, Cek Infonya!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |07:30 WIB
Apakah JakLingko Masih Gratis 2024? Yuk, Cek Infonya!
Apakah Jaklingko masih gratis 2024? Yuk, cek infonya!( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Apakah JakLingko masih gratis 2024? Yuk, cek infonya!Dengan transportasi ini, penumpang dapat menuju ke tempat tujuannya seperti rumah, kantor dan sebagainya dengan naik berbagai moda transportasi sekaligus secara terintegrasi. 

Lantas apakah JakLingko masih gratis 2024? Untuk saat ini tidak dikenakan biaya. Tentunya dengan tidak ada biaya yang dikenakan maka peminat untuk menggunaka moda transportasi itu sangat tinggi. Terlebih, menggunakan mikrotrans yang menggunakan kartu JakLingko mendapatkan pelayanan dan kualitas bagus. 

Sementara itu, JakLingko merupakan moda transportasi khas DKI Jakarta yang digagas pada periode kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Nama Jaklingko sendiri diambil dari kata Jak yang berarti Jakarta dan Lingko yang memiliki arti jejaring atau integrasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180402//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xklI_large.jpg
Pramono Pertimbangkan Tarif JakLingko Tidak Lagi Gratis, Minta Pramudi Lebih Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/25/3178496//jaklingko-NKDc_large.jpg
Waspada Modus Tukar Kartu JakLingko, Ini Tips Naik Angkutan Umum agar Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158365//pemerintah-fZFt_large.jpg
DPRD Minta Layanan JakLingko Merata hingga Pinggiran Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148343//pramono-Cd4c_large.jpg
Pramono Instruksikan Pecat Sopir JakLingko yang Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/338/3138147//wakil_gubernur_jakarta_rano_karno-4px2_large.jpg
Wagub Rano Bakal Evaluasi Armada JakLingko Buntut Kecelakaan di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/338/3121625//pecatan_polisi_pakai_pistol_mainan_saat_palak_sopir_jaklingko_di_tanah_abang-3OSA_large.jpg
Pecatan Polisi Pakai Pistol Mainan saat Palak Sopir Jaklingko di Tanah Abang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement