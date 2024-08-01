Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

JakLingko Milik Siapa? Ternyata Ini Orangnya

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |13:55 WIB
JakLingko Milik Siapa? Ternyata Ini Orangnya
JakLingko Milik Siapa? (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - JakLingko milik siapa? menjadi sorotan setelah adanya aksi demo yang dilakukana sopir transportasi terintegrasi Jakarta tersebut.

Belum banyak orang belum mengetahui siapa yang memiliki sistem ini dan apa tujuan utamanya.

Berikut Okezone Rangkum dari beberapa sumber terkait dengan siapakah pemilik JakLingko, Kamis (1/8/2024)

JakLingko adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti bus, kereta api, dan angkutan umum lainnya dalam satu sistem yang terkoordinasi. Dikelola oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, JakLingko bertujuan mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan efisiensi transportasi publik, dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Kartu dan aplikasi JakLingko merupakan solusi pembayaran untuk transportasi publik di wilayah Jabodetabek, dikelola oleh PT JakLingko Indonesia. Sistem ini meliputi integrasi pembayaran tiket, tarif, dan rute, membantu masyarakat menggunakan berbagai moda transportasi umum.

JakLingko diluncurkan pada 29 September 2021 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. PT JakLingko Indonesia didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2020, yang menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyelenggarakan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi.

Sistem JakLingko mengintegrasikan pembayaran untuk moda transportasi di Jabodetabek, termasuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, KAI Commuter, dan Transjakarta. Rencananya, integrasi ini akan diperluas untuk mencakup ojek online, taksi, dan jenis transportasi lainnya di masa depan.

JakLingko berawal dari program OK Otrip yang diluncurkan oleh Transjakarta. Program ini menawarkan tarif tetap untuk perjalanan dengan berbagai layanan bus selama tiga jam. Kartu OK Otrip tersedia dengan harga Rp 40.000 dan dapat digunakan untuk perjalanan dengan tarif terjangkau. Kartu JakLingko yang baru tersedia seharga Rp 30.000 dengan saldo Rp10.000 dan memungkinkan akses ke bus kecil (Mikrotrans) dengan tarif Rp 0.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181753/mrt_jakarta-A9QY_large.jpg
Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179193/menhub_dudy_ramp_check-L2dV_large.jpg
Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159535/transjakarta-icxF_large.jpg
Kemenhub Integrasikan Tiket Transportasi Umum, Sekali Tap Bisa Naik Bus hingga Kereta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement