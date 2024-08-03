Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Peluang Bisnis! Daun Ketapang Diminati Pasar Kanada dan Amerika

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |21:04 WIB
Peluang Bisnis! Daun Ketapang Diminati Pasar Kanada dan Amerika
Peluang bisnis daun ketapang yang diminati pasar ekspor (Foto: Instagram Kementan)
JAKARTA – Ada peluang bisnis bagi para warganet yang memiliki ketertarikan dalam bidang pertanian. Pasalnya ada fakta unik dari salah satu jenis daun satu ini.

Daun ketapang atau bahasa latinnya Terminalia Catappa merupakan salah satu jenis tanaman yang termasuk ke dalam famili Combretaceae. Daun tersebut telah lama digunakan oleh berbagai budaya karena sejumlah manfaatnya.

Warna daun dari tanaman ini berwarna hijau tua gelap, kemudian akan berubah menjadi warna merah kecoklatan seperti warna autumn. Ukuran dari daunnya berbentuk bulat dan besar atau ada beberapa yang berbentuk oval dengan ujungnya yang lancip.

Hal yang perlu diketahui oleh warganet adalah fakta unik dibalik daun ketapang. Fakta uniknya adalah daun ketapang kerap diminati oleh pasar ekspor dan memiliki nilai jual yang tinggi.

Melansir dari Instagram Kementerian Pertanian, Sabtu (3/8/2024), jenis daun yang satu ini biasa dimanfaatkan untuk budidaya ikan cupang. Berikut 3 khasiat daun ketapang untuk budidaya ikan cupang:

1. Membuat warna air menjadi sesuai habitat ikan cupang

2. Menstabilkan kandungan pH dalam air

3. Mengandungkan methanol yang dapat menyembuhkan luka luar, jamur, bakteri atau alergi.

