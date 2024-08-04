BNI Asset Management Ajak Masyarakat Belajar Atur Keuangan

JAKARTA - PT BNI Asset Management (BNI-AM) mengajak masyarakat belajar keuangan di acara BNI Expo 2024 yang diselenggarakan di ICE BSD Hall 1-3A, Tangerang Selatan, Jumat - Minggu, 2 - 4 Agustus 2024.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, BNI-AM berkolaborasi dengan BNI menyelenggarakan talkshow bertajuk “Money Smart - Live Rich” pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024.

Plt Direktur Utama BNI-AM Ade Yusriansyah mengungkapkan, acara ini merupakan wujud komitmen BNI-AM dalam meningkatkan kesadaran investasi masyarakat, khususnya generasi muda.

Melalui talkshow ini, diharapkan peserta dapat terinspirasi untuk mulai menata keuangan sejak dini dan meraih kebebasan finansial.

“Kami ingin memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan yang bijak dan investasi yang aman. Dengan begitu, masyarakat dapat mencapai tujuan finansial mereka,” ujar Ade, Minggu (4/8/2024).

Ade menambahkan aplikasi Wondr by BNI merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangan secara efisien dan efektif. Melalui aplikasi ini, nasabah BNI juga dapat dengan mudah berinvestasi di berbagai produk reksa dana yang ditawarkan oleh BNI-AM.

Selain talkshow, pengunjung booth BNI-AM dapat mengikuti berbagai aktivitas seru, seperti permainan “Punch Machine” dan “Interactive Games” dengan hadiah menarik. Tersedia pula undian berhadiah bagi tamu undangan BNI-AM.