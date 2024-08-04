Advertisement
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME FINANCE HOT ISSUE

BNI Asset Management Ajak Masyarakat Belajar Atur Keuangan

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |11:29 WIB
BNI Asset Management Ajak Masyarakat Belajar Atur Keuangan
BNI Asset Management Ajak Masyarakat Belajar Keuangan. (Foto: Okezone.com/BNI-AM)
JAKARTA - PT BNI Asset Management (BNI-AM) mengajak masyarakat belajar keuangan di acara BNI Expo 2024 yang diselenggarakan di ICE BSD Hall 1-3A, Tangerang Selatan, Jumat - Minggu, 2 - 4 Agustus 2024.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, BNI-AM berkolaborasi dengan BNI menyelenggarakan talkshow bertajuk “Money Smart - Live Rich” pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024.

Plt Direktur Utama BNI-AM Ade Yusriansyah mengungkapkan, acara ini merupakan wujud komitmen BNI-AM dalam meningkatkan kesadaran investasi masyarakat, khususnya generasi muda.

Melalui talkshow ini, diharapkan peserta dapat terinspirasi untuk mulai menata keuangan sejak dini dan meraih kebebasan finansial.

“Kami ingin memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan yang bijak dan investasi yang aman. Dengan begitu, masyarakat dapat mencapai tujuan finansial mereka,” ujar Ade, Minggu (4/8/2024).

Ade menambahkan aplikasi Wondr by BNI merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangan secara efisien dan efektif. Melalui aplikasi ini, nasabah BNI juga dapat dengan mudah berinvestasi di berbagai produk reksa dana yang ditawarkan oleh BNI-AM.

Selain talkshow, pengunjung booth BNI-AM dapat mengikuti berbagai aktivitas seru, seperti permainan “Punch Machine” dan “Interactive Games” dengan hadiah menarik. Tersedia pula undian berhadiah bagi tamu undangan BNI-AM.

